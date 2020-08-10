شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام بنها» يتابع الأداء الإعلامى لانتخابات مجلس الشيوخ في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رمضان عرفه مدير عام إعلام القليوبية التابع للهيئه العامة للاستعلامات انه تم تشكيل غرفة عمليات بالمركز في مدينه مهمته متابعة الأداء الإعلامي للصحفيين في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار الساعة للتأكد من الأداء الإعلامي ومطابقته لجميع المعايير التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات وكذا متابعة المشاكل التي قد تواجه الإعلاميين والصحفيين في التغطية ومحاولة التدخل وحلها بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة.

أكد «عرفة» أن الجهاز التنفيذى في محافظة القليوبية يقف على مسافة واحدة بين كل المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ حرصا على نزاهة الانتخابات واحتراما للقانون وترسيخا لقواعد الديمقراطية مضيفا أن محافظة القليوبية استعدت لاستقبال من لهم حق التصويت في الانتخابات على مستوى المحافظة ويبلغ عددهم 3 ملايين و255 ألف ناخب كما تم تجهيز 532 مركزا انتخابياً و689 لجنة فرعية وتجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل.