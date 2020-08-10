شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون دولار صادرات 270 شركة مستلزمات طبية في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا موسعًا، الاثنين، مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية، برئاسة الدكتور ماجد جورج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيان، تناول اللقاء سبل النهوض بجميع الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية وأسواق الدول العربية، كما استعرض اللقاء التحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والجهات التابعة للوزارة.

وقالت الوزيرة إن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري، إذ يسهم في توفير احتياجات السوق المحلى من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الدواء المصري بالأسواق الإقليمية والدولية.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك فرصًا كبيرة لمضاعفة الصادرات الأدوية المصرية لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول حوض النيل، مطالبةً أعضاء المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ورفعه للوزارة لدراسته في إطار توجه الوزارة نحو صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية.

وأشارت في هذا الإطار إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في سداد مستحقات الشركات المصدرة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة سداد المستحقات لتوفير السيولة المالية للشركات في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا.

من جانبه قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال الـ3 سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن صادرات قطاع الصناعات الطبية بلغت خلال العام الماضي 540 مليون دولار، حيث تتمثل أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأدوية المصرية في المملكة العربية السعودية واليمن والسودان والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والأردن وليبيا ولبنان وألمانيا.

ولفت إلى أنه يوجد في مصر 270 شركة لتصنيع المستلزمات الطبية بلغت صادراتها 50 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري.

Advertisements

وقد طالب أعضاء المجلس بأهمية مساعدة الشركات المصدرة للمشاركة في المعارض الدائمة الخارجية والتي تتيح تواجد المنتج في أسواق التصدير على مدار العام وذلك بهدف تعزيز تواجد المنتجات الدوائية المصرية بالأسواق العالمية خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.

كما طالبوا بأهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بهدف تعظيم الاستفادة من الحوافز الواردة بالقانون وبما ينعكس على حركة الاستثمار في السوق المصري.