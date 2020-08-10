شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: اللحوم لا تسبب السمنة ولكن طريقة طهيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور محمد شحاتة استشاري التغذية الغذائية، العديد من نصائح التغذية السليمة، مؤكدًا أن اللحوم لا تسبب السمنة ولكن طريقة طهيها هي التي تسبب زيادة الوزن.

ونصح شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «أحلى أكلة»، الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، أن يتم تناول اللحوم المسلوقة أو المشوية بدون دهون، ولكن يجب تجفيفها بالمناديل بعد الشواء لإزالة الدهون منها، مشيرًا إلى أنه يجب إزالة الدهون من حول اللحوم قبل وضعها على النار وتشويحها.

وتابع أن القاعدة العامة تقول إنه يجب الابتعاد عن الدهون وتناول الطعام الذي يقلل الوزن، ولكن نظام «الكيتو» يناسب فئة فقط من الناس الذين يتجهون لحرق الدهون في أجسامهم بطريقة معينة ولكنه لا يناسب جميع الأشخاص مثل مرضى الكبد مثلًا.

ولفت استشاري التغذية الغذائية إلى أن هناك نظام «الصيام المتقطع» لتقليل الوزن، ولكن أنسب شئ هو أن يكون العشاء قبل النوم بـ3 ساعات لأنه مناسب لجميع الفئات وهو نظام صحي ويقلل الوزن أيضًا، موضحًا أن هناك نظام «دايت» عبارة عن أكل قطعة جبن أبيض أو بيضتين مع خس وخيار ونصف رغيف عيش بلدي وفي الغداء دجاج أو لحوم أو سمك أو تونة بدون زيت أو خضروات سوتيه بالمشروم مع سلطة ونصف رغيف عيش أو 5 ملاعق أرز أو مكرونة، أما في العشاء فيمكن تناول طعام الإفطار أو علبة زبادي.