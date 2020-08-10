شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية.. ويدعو المواطنين للمشاركة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولاته على مقرات اللجان الانتخابية في بعض قرى ومدن المحافظه، بتفقد مقر اللجنة العليا للانتخابات باستاد بنها الرياضي للتأكد من جاهزيته لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، وتمت مراجعة تجهيز الاستاد إداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية وعلى البوابات الفرعية وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار.

وتفقد المحافظ يرافقه طه عجلان، وكيل وزارة التعليم، وصلاح محروس، مدير إدارة قها، وعلى عبدالستار، رئيس مدينة بنها، لجان مدارس محمود العزاري بقرية دملو ووروره الابتدائية والشموت الثانوية المشتركه وميت عاصم الابتدائية بمركز.

ووجه «الهجان» رئيس مدينة بنها بسرعه الانتهاء من تطوير وتجميل الكورنيش بالاشجار والبلدورات للظهور بالمظهر الحضاري باعتباره متنفسا للمواطنين.

وتفقد المحافظ لجان مدارس الشهيد هشام ابراهيم بيومي الاعداديه بمدينه قها، ومدرسه الشهيد مصطفي لطفي المنفلوطي للبنات وشبرا للتعليم الاساسي بنات- وشبرا للتعليم الاساسي بنين ودمنهور شبرا بحي غرب شبرا الخيمه.

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون على مستوى عال من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان الانتخابية، وتأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية.

وشدد السيد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة التواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، مؤكدا على توافر كافة سبل الراحة لأفراد القوات مناشدا جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

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الهجان ينهى جولاته على اللجان الانتخابيه بالقليوبية

الهجان ينهى جولاته على اللجان الانتخابيه بالقليوبية

الهجان ينهى جولاته على اللجان الانتخابيه بالقليوبية

الهجان ينهى جولاته على اللجان الانتخابيه بالقليوبية