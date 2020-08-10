شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا يتفقد كلية الطب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، ظهر الاثنين، جولة تفقدية بكلية الطب، لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بالكلية، والاطمئنان على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامة الطلاب، رافقه خلالها الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، والدكتور عمرو زعير، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث.
وخلال الجولة، تفقد الدكتور كمال عكاشة، بوابات دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، مؤكدا اتخاذ الكلية لكافة الإجراءات الاحترازية، وتطبيق المسافة الأمنة بين الطلاب في لجان الامتحان، وعدم تكدس الطلاب أثناء الدخول والخروج، مع مع إجراء تعقيم شامل للقاعات والممرات وكافة مداخل ومخارج مرور الطلاب.
وأكد نائب رئيس الجامعة أنه يتلقى تقرير يومى لأعمال الامتحانات، مشيرا إلى على عدم تسجيل أي حالات إصابة، أو حدوث معوقات ومشكلات أثناء أداء الامتحانات، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها كلية الطب وحسن سير أعمال الامتحانات بها.
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