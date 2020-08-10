شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان المحافظة، الدكتور عادل تعيلب رئيس هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، إحدي هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعاونيه، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في القطاع الصحي ببورسعيد. وتابع المحافظ سير العملية الطبية والعلاجية داخل المستشفيات التابعة للهيئة، واستعرض أخر التطورات حول فيروس كورونا المستجد. وأكد «الغضبان» على تقديم كافة الدعم للمنظومة الصحية، بما يضمن تقديم كافة الرعاية الطبية والصحية للمواطنين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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