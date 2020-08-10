شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك للتباحث حول مسار العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إلى عدد من دول المغرب العربي والمنطقة بعد زيارة القاهرة مؤخراً.

وأضاف حافظ أن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين القاهرة والرياض، وتبادل الرؤى حول مُستجدات القضايا الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق الدوري للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين ومواجهة التحديات على الساحة العربية، على ضوء الدور الإقليمي الهام الذي يلعبه البلدان في دعم مسار استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.