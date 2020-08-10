شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل تطهير وتعقيم القطارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شددت هيئة السكك الحديدية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وقالت الهيئة، في بيان، إنها تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر. تطهير وتعقيم القطارات تطهير وتعقيم القطارات تطهير وتعقيم القطارات تطهير وتعقيم القطارات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تواصل تطهير وتعقيم القطارات (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.