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السكة الحديد تواصل تطهير وتعقيم القطارات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت هيئة السكك الحديدية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس .

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

تطهير وتعقيم القطارات
تطهير وتعقيم القطارات
تطهير وتعقيم القطارات
تطهير وتعقيم القطارات

  • الوضع في مصر

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  • وفيات

    5,009

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