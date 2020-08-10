شكرا لقرائتكم خبر عن معالج مصطفى حفناوى لتليفزيون الخليج 365: خطيبته قالتلى إنه مخنوق بعد فتح الكافيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد جبر، باحث في علوم الرقية الشرعية والمعالج النفسي لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوى، والذى توفى اليوم، إنه كان على اتصال متواصل بأسرة مصطفى وخطيبته قبل مرضه، مضيفا: "خطيبته قالتلي إنه كان في الفترة الأخيرة خلقه ضيق ومخنوق وحاسس بحاجة غريبة جواه ومش مظبوط، وده بعد ما فتح الفرح التالت للكافيه بتاعه".

جاء ذلك فى انفراد لتليفزيون الخليج 365 بحوار مع المعالج أحمد جبر الذى تابع حالة اليوتيوبر المصرى مصطفى حفناوي، والذى توفى اليوم بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس فى الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة فى المخ مكث على إثرها فى المستشفى منذ أيام، حيث أعد الحوار محمد محسوب وقدمه تامر إسماعيل ورغدة بكر.

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وأضاف خلال حواره لـتليفزيون الخليج 365 إن أصدقاءه أيضاً قالوا ذلك أيضاً وقالوا إنه لا ينما جيداً. ودفن مصطفى حفناوى، بعد صلاة المغرب فى القبابات بعد مركز الصف، بمقابر عائلة عفيفى.

وكان المدون محمود عبد المنعم أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة فى المخ مكث على إثرها في المستشفى منذ أيام.

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوى والذى يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا، قد تعرض لمضاعفات شديدة للجلطة بسبب تشخيص طبى خاطئ، رقد على إثرها فى غيبوبة داخل أحد المستشفيات.