شكرا لقرائتكم خبر عن معالج مصطفى حفناوى لـتلفزيون الخليج 365: وأنا برقيه وهو في غيبوبة بالعناية "عيط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد جبر، باحث في علوم الرقية الشرعية والمعالج النفسي لليوتيوبر مصطفى حفناوى والذي توفي اليوم، أنه هو المقرئ الذى تم الاستعانة به لعلاج مصطفى حفناوى من الحسد باستخدام الرقية الشرعية وغيرها الأساليب الدينية –على حد قوله-.

جاء ذلك في انفراد لتلفزيون الخليج 365 بحوار مع المعالج أحمد جبر الذى تابع حالة اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي، والذي توفي اليوم بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام، حيث أعد الحوار محمد محسوب وقدمه تامر إسماعيل ورغدة بكر.

وذكر إنه زاره في المستشفى أمس الأحد لعلاجه قائلاً : دخلت ليه المستشفى إمبارح ولما رقيته وبدأت أقرأ عليه المعوذات وآية الكرسي حسيت بخنقة في صدري وبكاء هستيري واتوبت بشكل غير طبيعي"، وتابع " والله مصطفى وأنا برقيه في العناية المركزة وهو في غيبوبة بكى وعيط ".

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وأشار إلى أنه اتفق مع أصدقائه عدم ذكر هذا الموقف إلا بعد إفاقته لكن خبر وفاته اليوم فجعه وفجع الجميع، مضيفاً "دمعة مصطفى وبكاءه ادتني أمل يبقى كويس".

ودفن مصطفى حفناوى، بعد صلاة المغرب فى القبابات بعد مركز الصف، بمقابر عائلة عفيفى، حيث توفى اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

ويذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوى والذى يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا، قد تعرض لمضاعفات شديدة للجلطة بسبب تشخيص طبى خاطئ، رقد على إثرها فى غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.