شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عاملين وإصابة 18 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوى الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عاملان مصرعهما وأصيب 18 آخرون إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمركز الصف، جنوب الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين، وانتقلت قوة من قسم الصف وضباط مباحث فرقة الشرق، وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل تقل عمال أحد مصانع الطوب، فى طريق عودتهم انفجر إطار السيارة، واختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها.

وكشفت المعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع عاملين اثنين، وإصابة 18 آخرين، غادر غالبتهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتم الدفع بسيارات الإغاثة لتجنيب حطام السيارة نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

Advertisements

وعززت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.