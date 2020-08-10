شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ3 ملايين مواطن بمبادرة رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ3 ملايين مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاقها فى 20 يونيو الماضى وحتى اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بحضور الدكتور الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، وذلك لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لـ3 ملايين مواطن، وتم صرف العلاج لـ مليون و800 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة من ضمن العدد الذى تم توقيع الكشف الطبى عليه، لمدة تكفى 3 أشهر قادمة، بتكلفة شهرية تبلغ حوالى 360 مليون جنيه، من بينهم 260 ألف قرار نفقة الدولة، ومليون و540 ألف قرار تأمين صحى.

وأوضح بيان الصحة أن الحملة توفر 108 أصناف من الأدوية المختلفة ما بين أدوية (ضغط، سكر، وسيولة، مخفضات دهون، موسعات شرايين تاجية، أدوية منظمة لضربات القلب)، وذلك من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و321 وحدة صحية ومركز طبى، و89 سيارة قوافل طبية متنقلة، بجميع محافظات الجمهورية.

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وأضاف البيان أن الوزيرة وجهت بإدراج جميع المواطنين المستفيدين من المبادرات الصحية المختلفة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وصرف العلاج لهم من خلال قاعدة بيانات "100 مليون صحة"، بالإضافة إلى تقديم التوعية اللازمة لهم بضرورة حث أسرهم على الكشف عن الأمراض المزمنة.

وتابع البيان أن الوزيرة وجهت أيضًا بإرسال رسائل على الهواتف المحمولة للمواطنين خاصة الأكثر من 40 عامًا، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية أو عيادة متنقلة لتوقيع الكشف عليهم ومتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم، كما يمكنهم معرفة مواعيد عمل الحملة وأقرب مكان لهم عن طريق تطبيق "صحة مصر"، مناشدة المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة متابعة أمراض (القلب، الضغط، السكر)، بالإضافة إلى الكشف عن أمراض "الكلى".

وكشف أن المحافظات التى شهدت أعلى نسب فى التردد على المبادرة هى (أسيوط، الجيزة، الشرقية، البحيرة، قنا، المنوفية، الدقهلية)، مضيفًا أن الفئة العمرية الأكثر ترددًا على المبادرة من 40 إلى 60 عامًا.

ولفت إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى إلزام المترددين على الحملة بارتداء الكمامة، وغسل الأيدى قبل وبعد توقيع الكشف عليهم بمطهر الكحول.

ووجهت وزيرة الصحة عددًا من النصائح للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، للحفاظ على صحتهم، منها الحفاظ على أخذ الأدوية فى المواعيد المحددة، والابتعاد عن اللحوم المصنعة، وكذلك الأغذية التى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح مثل المخللات والأسماك المملحة، بالإضافة إلى الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة، والابتعاد عن الأغذية التى تحتوى على نسب عالية من الدهون النباتية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة باستمرار.