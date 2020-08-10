شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعيد تخصيص 21 مستشفى لعزل مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن إعادة تخصيص 21 مستشفى لعزل مصابى كورونا للحالات المتوسطة إلى الخطيرة، بعدما أنهت كثيرا من تلك المستشفيات عملها قبل أسابيع، على أن يكون باقي المستشفيات تعمل كفرز وتشخيص للحالات بإجراء أشعة وتحاليل دم، واتخاذ قرار بشأنها. وقالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم عزل الحالات البسيطة منزليا مع صرف العلاج، وما فوق ذلك تُحول لأحد مستشفيات العزل.

وأوضحت أن قائمة مستشفيات العزل تشمل: 15 مايو بالقاهرة، العجوزة، والحوامدية بالجيزة، والعجمي بالإسكندرية، وأبوخليفة بالإسماعيلية، وتمي الأمديد بالدقهلية، فاقوس بالشرقية، قها بالقليوبية، بلطيم بكفر الشيخ، الباجور بالمنوفية وكفر الدوار بالبحيرة، ناصر العام ببني سويف، الفيوم (تأمين صحي) بالفيوم، ملوي بالمنيا، أبوتيج بأسيوط، الهلال تأمين صحي بسوهاج، العديسات بالأقصر، الصداقة بأسوان، النجيلة بمطروح، الخارجة بالوادي الجديد، حميات الغردقة بالبحر الأحمر.