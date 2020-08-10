شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الجامعات الخاصة تستقبل 6% فقط من الطلاب والدولة 94% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لفت إلى أن باب التقدم للجامعات سيتم إغلاقه مبدئيا يوم 5 سبتمبر المقبل، مشيرا أنه لأول مرة يكون هناك تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الجامعات الخاصة، وسيجرى وفقا للمجموع الذى حصل عليه الطالب، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الجياة، أن هناك توجيها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات خاصا بمصاريف الجامعات ومراعاة الوضع الاجتماعي للأسر، وحتى هذه اللحظة لم تعلن الجامعات أسعارا واضحة للمصاريف الخاصة بها.

وأوضح عبد الغفار أن عدد الذين تستوعبهم الجامعات الخاصة لا يزيد عن 6% من عدد المقبولين في الجامعات بشكل عام، والدولة تستوعب 94% من باقى الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة تتدخل في كافة الأمور الخاص بالطلاب حتى فى الجامعات الخاصة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، تفقد صباح اليوم مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد بجامعة عين شمس، والذى تستضيفه لأول مرة فى تاريخها، فيما استقبله عدد من الطلاب بالجامعة بالورود.

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ورافقه فى الجولة الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد الوزير جميع المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة المكتب واستقبال الطلاب وتجهيزاتها وتوفير كافة الإمكانيات للأزمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به والمترددين علية من أبنائنا الطلاب.