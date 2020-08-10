شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: بنك المعرفة ساهم فى مواجهة أزمة كورونا ونجاح المنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى اللقاء الثقافى بعنوان "بنك المعرفة المصرى.. إنجازات وتطلعات" والذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة لجنة الكتاب والنشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضمن المبادرة التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان" الثقافة بين إيديك"، لنشر المعرفة ورفع الوعي.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور خالد العامرى مقرر لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، والدكتورة غادة طوسون عضوة باللجنة، وعدد من المتخصصين والمعنيين بالكتاب والنشر.

وقدم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على هذه الدعوة والاهتمام بقضية مهمة وهى المعرفة وبنك المعرفة، مشيرًا إلى أنه فى هذا الإطار تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الثقافة بإتاحة المحتوى الثقافى على بنك المعرفة من دواوين شعر ومؤلفات كبار الكتاب وغيرها مجانًا لكل المصريين المقيمين على أرض مصر للحفاظ على الحراك الثقافى ونشر المعرفة.

وخلال اللقاء تحدث الدكتور طارق شوقى عن بداية الفكرة عام ٢٠١٤ عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة "نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتم إطلاق "بنك المعرفة المصري" عام 2016 كأحد أكبر المشروعات القومية المعرفية فى مجال التعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة ليس "حصالة كتب" بل هو مؤسسة خدمية تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويساهم فى توفير بيئة تعليمية جيدة لدعم الابتكار، كما أنه ساهم فى ارتفاع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الذى يصدره منتدى الاقتصاد العالمى، وارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على مستوى العالم.

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وأوضح الوزير أن بنك المعرفة المصرى يتعاون مع العديد من المؤسسات، ومنها القوات المسلحة ووزرات الصحة والبترول والإنتاج الحربى، ويمنح كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافى والعلمى، سواء كان ذلك أساسى أو تطبيقى أو فى مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية، كما أنه يتضمن كتبًا تستهدف الأطفال، ويوفر الأنشطة والمصادر التعليمية الترفيهية.

وأكد الوزير أنه بعد إعلان توقف الدراسة فى 15 مارس بسبب أزمة فيروس كورونا وفرت وزارة التربية والتعليم المذاكرة الرقمية فى 19 مارس أى بعد أربعة أيام فقط بفضل بنك المعرفة، وتم عمل منصة بث مباشر لمراجعة الثانوية العامة وإتاحة المحتوى الرقمى للصفوف من KG1 وحتى الصف الثالث الثانوى، وشهدت إقبالاً عاليًا وصل إلى مائتى مليون طالب.

ومن جهتها رحبت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وشكرته على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء والذى ينم عن اهتمام كبير بالفكر والإبداع وقدمت التهنئة لوزير التربية والتعليم لنجاح منظومة التعليم والامتحانات رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم على ضرورة التكامل بين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة لتحقيق المعرفة، كما أعربت عن سعادتها بالاتفاق على إتاحة المحتوى الثقافى على بنك المعرفة.