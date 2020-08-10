شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مصر والسودان أثيوبيا على رفع اجتماعات سد النهضة لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصر اليوم الإثنين، فى الاجتماع الثلاثى الذى ضم السودان وأثيوبيا ، والخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأعرب الجانب المصرى فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الافريقية المصغرة، التى عُقدت فى 21 يوليو وكذا مخرجات الاجتماع الوزارى يوم 3 أغسطس الجارى، والتى تقضى بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الرى والموارد المائية

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وأفاد البيان الصادر عن وزارة الرى والموارد المائية ، أن الجانب السودانى تقدم بطلب لتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلى، نظراً للتطورات التى شهدتها المفاوضات فى الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة فى المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض،وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق بين وفود الدول الثلاث على رفع الاجتماع لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم.