شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. لقاء خاص مع المعالج القرآنى لـ مصطفى حفناوى على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى انفراد جديد لـ"تليفزيون الخليج 365"، يعرضه بعد قليل للمعالج القرآنى أحمد جبر، الذى تابع حالة اليوتيوبر المصرى مصطفى حفناوى، الذى توفى اليوم بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس فى الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة فى المخ مكث على أثرها فى المستشفى منذ أيام.

ويحكي المعالج القرآنى فى لقاء خاص مع "تليفزيون الخليج 365"، اللحظات الأخيرة فى حياة اليوتيوبر المصرى مصطفى حفناوى، وما العلامات التى بدت عليه قبل الوفاة، وهل توفى بالحسد كما يذكر البعض ام بشئ آخر، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى هامة.

وأعلن اليوتيوبر على غزلان، أن دفن مصطفى حفناوى، سيكون بعد صلاة المغرب فى القبابات بعد مركز الصف، بمقابر عائلة عفيفى، وقال من خلال حسابه على إنستجرام، "البقاء والدوام لله، مصطفى حفناوى فى ذمة الله.. ادعو له بالرحمة والمغفرة.. هو راح للى أحن مننا كلنا.. الدفنة بعد صلاة المغرب فى القبابات بعد مركز الصف، مقابر عائلة عفيفى وصلاة الجنازة أمام المقابر".

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