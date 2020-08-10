سكرتير الوفد ينفي فصل "الفقي" و"ماجدة صالح"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



نفى النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور قرار بفصل كل من "محمد الفقي، وماجدة صالح" من عضوية الحزب.

وأكد "بدراوي" في بيان له اليوم الاثنين، أن الأمر مازال قيد التحقيق، ولم تصدر أية قرارات نهائية بخصوص العضوين، وأن ما يتم تداوله هو عارٍ تمامًا من الصحة.

وطالب سكرتير عام حزب الوفد، بتحري الدقة في نشر وتداول الأخبار، منعًا للغط وإثارة البلبلة سواء فيما يخص الشأن الداخلي لبيت الأمة أو الوطن، لمنع إثارة الفتن والشائعات.