بعد طلب السودان تأجيل المفاوضات.. بيان مصري حول آخر اجتماعات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت مصر مشاركتها، اليوم الاثنين، في الاجتماع الثلاثي الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأعرب الجانب المصري في بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض، على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو، والاجتماع الوزاري الذي عقد يوم 3 أغسطس الجاري، والتي تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي إطار الطلب السوداني، بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع، لاستكمال التشاور الداخلي، نظرًا للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.

وتم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع، على أن يتم التشاور بين وزراء الري من الدول الثلاث، لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع المقبل.