​"الحرية": شباب مصر ضربوا أروع الأمثلة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
دعا محمد مهني، أمين شباب حزب الحرية المصري وعضو المكتب السياسي للحزب، شباب مصر للنزول والمشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، قائلًا إن شباب مصر ضربوا أروع الأمثلة من خلال المشاركات السابقة في الاستحقاقات الانتخابية والوقوف أمام لجان الاقتراع للتعبير عن أرائهم.
وأضاف مهنى في تصريحات له اليوم الاثنين، أنه على مدار الفترات السابقة لم يحظ الشباب باهتمام واضح وقوي من القيادة السياسية بهذه الصورة، وتمثيلهم في المواقع السياسية والتنفيذية والشعبية.
وأكد مهنى، أن التمكين الحقيقي للشباب جاء من خلال دورهم والتعبير عن آرائهم ومشاركتهم السياسية الواضحة.
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