أخبار مصر | 5 مشاهد من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 مشاهد من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت إنتخابات مجلس الشيوخ بالخارج يوم الأحد الماضي، وقد شهدت أحداث لافته للانتباه خلال تصويت المصريين بالخارج في العملية الانتخابية.

وترصد بوابة "الخليج 365" في السطور التالية أبرز مشاهدات إنتخابات مجلس الشيوخ بالخارج:

تقيم رئيس الوزراء:

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الوزارة سترفع تقريرا إلى رئيس الوزارء بعد انتهاء اليوم الثاني والأخير لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ لتقييم تجربة التصويت عبر البريد والاستفادة منها.

124 دولة:

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، أن الانتخابات تمت في 124 دولة حول العالم، حيث يتم التصويت عبر آلية البريد السريع لأول مرة؛ وذلك وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

البريد السريع:

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، عن طريقة التصويت، والتي تتم عبر البريد السريع فقط، لتكون أول تجربة من نوعها، وذلك مانعًا لانتشار فيروس كورونا.

إضافة يوم آخر:

أوضحت الوزيرة أنه من ضمن الاستفسارات التي تلقتها غرفة متابعة الانتخابات، فتمثلت في مدى إمكانية مد التصويت ليوم آخر؛ نظرا لإغلاق عدد كبير من مكاتب البريد في يوم الأحد وخصوصًا أوروبا، وما هي المستندات المطلوبة في عملية التصويت.

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شكاوى في الانتخابات:

كشفت مكرم في ختام إنتخابات مجلس الشيوخ أن الوزارة لم تتلق أي شكاوي أو انتهاكات في انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.

وقالت إن ما ورد لغرفة العمليات، مجرد استفسارات عن الإجراءات الجديدة في التصويت نظرا لجائحة فيروس كورونا.

حبر الفسفورس:

ومن ضمن المشاهد غياب استخدام الخبر الفسفوري في الانتخابات مجلس الشيوخ في الخارج، ويرجع ذلك بسيب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج الأمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.