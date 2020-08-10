مصر | استنفار أمني بالجيزة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استنفار أمني بالجيزة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس الشيوخ 2020) على مستوى المحافظة.

وأكد مدير الأمن على تكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

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وقام مدير الأمن بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

ونشرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، سيارات الإطفاء على 536 مركز إنتخابي، يضم 1046 لجنة فرعية على مستوي محافظة الجيزة.

وأكد مدير الأمن على القوات بتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الانتخابات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.