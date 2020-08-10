شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يدعو سيدات وفتيات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، جميع النساء والفتيات المصريات ممن لهن حق التصويت الإنتخابي إلى المشاركة بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها الثلاثاء والأربعاء، وممارسة حقهن الدستوري والإدلاء بصوتهن.

وأكدت «مرسي» أن المرأة المصرية اثبتت خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة أنها مشارك قوى وذو تأثير كبير وفاعل على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الانتخابات السابقة أكدت ما تتمتع به المرأة المصرية من وعى وادراك وحرص على مصلحة الوطن مما جعلها تتصدر المشهد الانتخابي وان تكون سباقه في أي استحقاق انتخابي، واي نداء للوطن، مشيرة أن كل خطوة تخطوها المرأة المصرية للمشاركة في العملية الديمقراطية بترسم مستقبل بلدها بيديها.

من جهتها، دعت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، النساء والفتيات ذوت الاعاقة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وأكدت ان كل من حضر اللقاءات التوعوية التي نظمها المجلس للنساء والفتيات ذات الاعاقة في المحافظات خلال الاسبوع الماضى نقلن الرسائل التوعوية التي تلقينها إلى كل النساء والفتيات ذات الاعاقة من حولهن وكل النساء والفتيات بشكل عام وكل الاشخاص ذوى الاعاقة حتى يمارس الجميع حقه الدستورى في المشاركة بوعى وحتى تكون مشاركة الجميع اثراء للحياة الديمقراطية المصرية بشكل فاعل.

واشارت «هجرس» إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات قد اتخذت عدد من الاجراءات من شأنها المساعدة في تمكين كل الاشخاص ذوى الاعاقة من ممارسة حقهم الدستورى في المشاركة في الانتخابات وان غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي سوف ينفذها المجلس القومى للمرأة سوف تستقبل على مدار الساعة يومى الانتخابات شكاوى النساء والفتيات ذات الاعاقة من معوقات التصويت على مستوى الجمهورية لسرعة حلها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، وان الواجب الان يقع على عاتق النساء والفتيات ذوات الاعاقة في ممارسة حقهن الدستورى وكل الاشخاص ذوى الاعاقة تأكيدا على وعيهن وحرصهن على مصلحة الوطن.

يذكر ان المجلس اطلق حملة «صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠» في جميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت فعالياتها في ٢٧ يوليو 2020، واستهدفت تعزيز المشاركه السياسيه للمرأه خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوى الاعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.

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