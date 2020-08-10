رؤساء اللجان الانتخابية يتسلمون أوراق انتخابات مجلس الشيوخ فى البحيرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ رؤساء اللجان الانتخابية تسلم أوراق الانتخابات وسجلات الناخبين الخاصة باللجان المشرفين عليها، وسط اجراءات أمنية مشددة، وأعلن المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عن مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على 923 لجنة انتخابية تم تجهيزها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية - صورة أرشيفية

وأضاف «بلال» أنه تم تشكيل لجنة عامة برئاسة المستشار محمود مبارك، وتضم فى عضويتها 25 مستشار آخرين لتلقى نتائج الانتخابات من اللجان الفرعية، وتسليم النتيجة النهائية للنجة العليا للانتخابات، وتم تشكيل لجنة أخرى للحفظ بمشاركة 35 مستشار ليتسلموا الملفات والأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية بعد انتهاء الانتخابات فى اليوم الأخير.

رؤساء اللجان الانتخابية يتسلمون أوراق انتخابات مجلس الشيوخ فى البحيرة

رؤساء اللجان الانتخابية يتسلمون أوراق انتخابات مجلس الشيوخ فى البحيرة

رؤساء اللجان الانتخابية يتسلمون أوراق انتخابات مجلس الشيوخ فى البحيرة

رؤساء اللجان الانتخابية يتسلمون أوراق انتخابات مجلس الشيوخ فى البحيرة