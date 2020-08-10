شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» ترد على ديون اتحاد الاذاعة والتليفزيون لبنك الاستثمار القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانًا، اليوم الاثنين، للتعليق على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا الهيئة الوطنية للإعلام حاليا.

وقال البيان: «نظرا لما تردد بين الزملاء العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا الهيئة الوطنية للإعلام حاليا، لزم التوضيح أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه من عام ٢٠١٣ تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وايضا البنود الحتمية ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات، إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات».

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيانها، على بعض النقاط هي:

أولا: أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها، ولكنها آلت اليها بعد أن حلت محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تضمنت ثلاثة قروض باسم المدينة بلغت ٤٤٢،٣ مليون وتراكمت فوائد هذه القروض حتى وصلت ٩٤٧،٨ مليون عام ٢٠٠٩.

ثانياً: منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لايجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون ( كمقاصة ) مقابل بعض الأراضى الغير مستغلة والمملوكة للوطنية للاعلام.

ثالثا: تم التنسيق أكثر من مرة لعقد اجتماع مع وزارة التخطيط التي يتبعها بنك الاستثمار القومي لمناقشة تلك الفوائد الكبيرة المتراكمة وايجاد حلول لها والتى تسببت في زيادة مبالغ الديون، إلا أن ظروف الجائحة خلال الفترة الماضية حالت دون انعقاد هذه الاجتماعات للمناقشة.

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واختتمت الهيئة: «برغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي في قطاعات الوطنية للاعلام».