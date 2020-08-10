شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور: 20 ألف مكالمة لحث الطلاب على المشاركة فى انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن شباب غرفة عمليات الجامعة قاموا بإجراء اتصالات تليفونية بزملائهم طلاب الجامعة، وأنه من المستهدف إجراء اتصالات بنحو ٢٠ ألف طالبًا، والتأكيد عليهم بضرورة المشاركة فى الانتخابات.

وعقد «صالح»، اجتماعًا مع شباب غرفة العمليات المركزية والفرعية فى الجامعة، لمتابعة الإجراءات التى يقوم بها أعضاء غرف العمليات لحث زملائهم الطلاب بالجامعة بأهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وأكد رئيس الجامعة على أعضاء غرفة العمليات ضرورة التأكيد على الطلاب باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الذهاب إلى اللجان الانتخابية، والحفاظ علي صحتهم وسلامة المحيطين بهم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.