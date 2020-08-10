شكرا لقرائتكم خبر عن «مرسى» يبحث مستجدات مشروعات شركات الإنتاج الحربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمس، ورؤساء مجالس إدارات شركات: أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، والمعصرة للصناعات الهندسية، وحلوان للصناعات غير الحديدية، آخر مستجدات المشروعات التى تنفذها مصانع «63 و45 و18»، الحربية، والاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بها، فضلًا عن الموقف التنفيذى للمشروعات المشاركة فى تنفيذها، إلى جانب دور تلك الشركات فى التصنيع الحربى، والخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وأكد وزير الإنتاج الحربى على استكمال العمل وفقًا للخطط الموضوعة سابقًا، مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية، من خلال زيادة عمق التصنيع المحلى، مع استحداث مجالات جديدة للعمل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا البدء بالمشروعات المستجدة، وحث على ضرورة بذل الجهد لاستكمال الدور الوطنى الذى تقوم به الوزارة فى النهوض بالصناعة الوطنية وتعميقها على الصعيدين الحربى والمدنى، بالتعاون مع مختلف الجهات الصناعية داخل مصر وخارجها، وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع والوزارات المختلفة وشركات القطاع الخاص.

وقال مرسى إن وزارة الإنتاج الحربى تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى وأحد الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدنى، وصولاً للتصدير للخارج، مؤكدًا على أن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد الإنتاج الحربى وأبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التطور التكنولوجى فى التصنيع الحربى والمدنى.