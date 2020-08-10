شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تنهى استعداداتها قبل بدء السباق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الأحزاب استعداداتها لدعوة الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوح داخل البلاد والتى تنطلق صباح الثلاثاء وغدا.

وأعلن حزب مستقبل وطن عن مواصلة غرف العمليات التابعة للحزب بالمحافظات متابعة سير عملية الانتخابات، وتسهيل أى عقبات تواجه مرشحيه فى الدوائر، كما تم تشكيل فرق عمل تطوعية من شباب الحزب لمساندة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة خلال الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان.

ودعا النائب فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، جموع الناخبين إلى ضرورة المشاركة فى التصويت وإعلاء الحس والواجب الوطنى تجاه الدولة، مؤكدا فى بيان للغرفة الإعلامية للحزب أن الانتخابات خطوة مهمة نحو مسار الديمقراطية، تستلزم مشاركة الجميع وتضافر كل الجهود بين فئات وأطياف الشعب المصرى لإنجاح العملية الانتخابية، وإظهار صورة مصر الحضارية أمام دول العالم على أنها دولة يتشارك فيها جميع أبنائها فى صناعة أى حدث مهم تمر به. وطالب «بدراوى» الجميع بعدم التهاون فى صناعة هذا الحدث، والمشاركة فى بناء الوطن، والوقوف بجانب الدولة المصرية ودعمها فى أى خطوة تخطوها على طريق الديمقراطية، مناشدًا الجميع أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية والانحياز للوطن.

وحذر «بدراوى» الناخبين من خطورة الالتفات لأصوات الدعوات التحريضية التى تدعو للعزوف عن المشاركة والتقاعس، مشيرا إلى أن الشعب المصرى وحده من سيختار أعضاء مجلس الشيوخ، فهو على درجة عالية من الوعى والإدراك لاختيار من يمثله فى هذا المجلس ويعبر عن متطلباته.

وشدد حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، على أن الحزب وضع خطة لمتابعة سير عملية الانتخابات، وسيكون هناك تكثيف للجهود فى الشارع لتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء مشاركتهم فى الانتخابات وأثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف «الجندى»، فى بيان، أن الحزب سيعمل على تسهيل حركة المواطنين وتنظيم انتقالهم للمقار الانتخابية فى إطار الالتزام بالتعليمات الوقائية، وسيعمل أيضا على إمداد الناخبين بالأدوات والمستلزمات الطبية، سواء كمامات أو أى مواد تعقيم، حتى يكون كل ناخب ملتزمًا بالتعليمات، وحتى يتم السماح له بالإدلاء بصوته، خصوصًا بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بمنع دخول أى ناخب للجنة الانتخابية دون ارتداء الكمامة.

وواصل حزب الحركة الوطنية تحركاته بهدف دعوة الناخبين للتصويت من خلال توعيتهم بأهمية المشاركة باعتبارها واجبًا دستوريًا، مؤكدا أن هدفه إعلاء المصلحة الوطنية والخروج بمشهد انتخابى يليق بالدولة المصرية أمام العالم.

وأورد الحزب، فى بيان، أن واجب كل المواطنين المشاركة فى الانتخابات، سواء فى مجلس الشيوخ أو النواب، بهدف مساندة الدولة. وقال محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن الحزب يعمل على حث المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ بإيجابية أيًا كان الاختيار، وشكّل غرفة عمليات لمتابعة التصويت فى الخارج والداخل. وأشار «بدراوى» إلى أن معدلات المشاركة بانتخابات الشيوخ مهمة للغاية، وهو ما يستلزم ضرورة النزول بقوة أمام صناديق الاقتراع لتليق النتائج بمصر أمام العالم أجمع.

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فيما أعلن حزب حماة الوطن أن أمانات الحزب فى المحافظات ستعمل على تسهيل عملية نقل الناخبين فى المناطق النائية لمقار اللجان وتأدية واجبهم الدستورى، مشيرًا إلى أن المشاركة فى الانتخابات تؤكد رغبة المصريين فى تحقيق أهداف مشروع الإصلاح الوطنى.

وقال عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يعمل وفق خطة لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وتم تشكيل غرف عمليات فى المحافظات ترفع تقارير بشكل مستمر للغرفة المركزية لإزالة أى عقبات قد تواجه الناخبين أو المرشحين فى الانتخابات، لافتا إلى أن الحزب سيعمل على التيسير على المواطنين للمشاركة فى الانتخابات من خلال توفير وسائل مواصلات لنقلهم إلى مقار اللجان.