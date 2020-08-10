شكرا لقرائتكم خبر عن النقابات تحث أعضاءها على ممارسة حقهم الدستوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مختلف النقابات لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها فى الداخل، الثلاثاء والأربعاء، من خلال إطلاق غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية، فضلا عن دعوتها المواطنين للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى.

وأطلقت النقابة العامة للمعلمين حملة «شارك»، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، فى ظل منافسة شريفة بين الأحزاب والقوى السياسية، تحت إشراف قضائى كامل.

وأعدت النقابة دليلا تفصيليا لجميع مسؤولى النقابات الفرعية واللجان النقابية يضم معلومات موثقة عن مجلس الشيوخ والنظم البرلمانية فى العالم ذات المجلسين، والتى تتعدى 80 دولة، وتفاصيل تشكيل مجلس الشيوخ طبقا للدستور والقوانين الحاكمة واختصاصات أعضائه، والتعريف بطريقة الانتخاب بنظاميه القائمة والفردى، وصولا إلى التعريف بعدد الأعضاء وطبيعة تشكيل المجلس.

وقال الدكتور خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة لديها 320 لجنة نقابية، و53 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، وأصدرنا توجيهات بتشكيل غرف عمليات لمتابعة أعمال الانتخابات، وحث المعلمين وأسرهم على النزول للإدلاء بأصواتهم.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية فى رفع الوعى لدى أعضائها والمواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات، لاستكمال البناء التشريعى والديمقراطى لمصر، ويصبح لمصر غرفتان للتشريع، أسوة بكل دول العالم، وأن مجلس الشيوخ سيكون داعما للدولة المصرية ويتيح فرصة أكبر للنقاش والحوار بين المصريين حول أهم القوانين المقترحة قبل إقرارها من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملة من قبل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للتعريف بمجلس الشيوخ، والحملة تدعو كل المواطنين المسجلين فى جداول الانتخابات إلى ضرورة ممارسة حقهم الانتخابى وعدم الاستجابة والتصدى لبعض الأصوات من الداخل والخارج التى تدعو لمقاطعة الانتخابات.

ودعا الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين بالقاهرة، المواطنين للنزول والمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ من أجل استكمال للمنظومة الديمقراطية، لأنه يساهم فى توسيع التمثيل الشعبى بعمل الجناح الثانى للتشريع، مطمئنًا المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة داخل اللجان.

وأصدر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل عمل الإعلاميين فى اللجان الانتخابية، برئاسة محجوب سعدة، سكرتير عام النقابة، وقرارا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم الانتخابات، برئاسة الإعلامية نادية مبروك، عضو المجلس. وأعلنت نقابة الصحفيين تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة، وهم حسين الزناتى ومحمود كامل وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر، لمتابعة وتسهيل أداء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقى أى شكاوى تتعلق بأداء عملهم. وأعلنت نقابة المهن الزراعية، ونقاباتها الفرعية بالمحافظات، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات لمتابعة إجراءات وفعاليات انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، فى بيان صحفى، إن الغرفة المركزية بالنقابة العامة بالقاهرة ستمارس مهامها فى المتابعة، إضافة للتواصل والتنسيق على مستوى الجمهورية.

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وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى، إنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتتكون من أعضاء فى مجلس الإدارة، ورؤساء نقابات، ورؤساء اتحادات محلية، لمتابعة إجراءات وفعاليات انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، إننا ندعم العملية الديمقراطية فى مصر ونحث الشباب والشيوخ وكبار المحامين على المشاركة فى العملية الديمقراطية.