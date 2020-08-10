شكرا لقرائتكم خبر عن خطة «المرور»: كاميرات لمراقبة الشوارع وتفعيل خدمة الإغاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استعداداتها لتطبيق خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أصدر اللواء هانى جرجس، مدير قطاع الشرطة المتخصصة، توجيهاته للواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة، بوضع خطة مرورية متكاملة لتسهيل الأمور على المواطنين أثناء إجراءات الانتخابات بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

تعتمد الخطة على تفعيل الحرم الآمن حول اللجان الانتخابية بالتنسيق مع إدارات المرور من خلال نشر الصدادات الحديدية حول اللجان، مع منع الانتظارات أمام اللجان وفى الأماكن غير المسموح بالانتظار فيها، مع ضرورة التواجد المرورى والفعال فى كافة الشوارع والميادين.

كما تتضمن الخطة تعزيز الطرق والمحاور الرئيسية وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبى الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدى المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات الدفع الرباعى بالطرق للحفاظ على أمن الطريق كما تم نشر سيارات حديثة مزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وتتضمن الخطة كذلك تفعيل دور خدمة الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمى هذه الطرق حال تعرضهم لحوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية: 01221110000/ 38556661.