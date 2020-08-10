جولة لمحافظ البحيرة على اللجان الانتخابية لتفقد استعدادات انتخابات الشيوخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة على اللجان الانتخابية لتفقد جاهزية اللجان والمراكز الإنتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، والوقوف على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين أثناء اجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وزار المحافظ لجان مدارس الثانوية العسكرية بنين ومدرسة الجمهورية الإعدادية بنات ودمنهور الثانوية بنات، وتابع أعمال والتطهير، وأماكن الانتظار أمام اللجان وتوافر المياه ونظافة دورات المياه وأعمال النظافة داخل اللجان من الداخل والخارج.

جولة لمحافظ البحيرة على اللجان الانتخابية لتفقد استعدادات انتخابات الشيوخ

وتبلغ الكتلة التصويتية فى محافظة البحيرة 3 مليون و949 الف و970 ناخبًا، بنسبة 6.36٪ من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 مركزًا، وعدد اللجان العامة 18 لجنة عامة، و923 لجنة فرعية.

جولة لمحافظ البحيرة على اللجان الانتخابية لتفقد استعدادات انتخابات الشيوخ

جولة لمحافظ البحيرة على اللجان الانتخابية لتفقد استعدادات انتخابات الشيوخ

جولة لمحافظ البحيرة على اللجان الانتخابية لتفقد استعدادات انتخابات الشيوخ

جولة لمحافظ البحيرة على اللجان الانتخابية لتفقد استعدادات انتخابات الشيوخ

جولة لمحافظ البحيرة على اللجان الانتخابية لتفقد استعدادات انتخابات الشيوخ