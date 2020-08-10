شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاثنين، مشروع تطوير وتجميل ميدان المحطة بطنطا والمسارات المؤدية إليه، والذي يقام بتكلفة إجماليه قدرها 9 ملايين جنيه. ووجه المحافظ رئيس حي أول طنطا، بتحديد وحصر خط التنظيم بالميدان والتنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام به، والمرور والمتابعة المستمرة وعدم وضع أي إشغالات، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للميدان، كما وجه الشركة القائمة على المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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