شكرا لقرائتكم خبر عن «أنت الأهم» تُطلق حملة توعية بأهمية مشاركة المرأة في «انتخابات الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مبادرة «أنتي الأهم»، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن مصر تشهد هذه الأيام مرحلة مهمة في تاريخها تتشكل خلالها ملامح خارطة الحياة السياسية وتعزيز عملية بناء الديمقراطية بعودة الغرفة الثانية بالبرلمان المصري، مجلس الشيوخ.

وأضاف، في تصريحات، أنه بدأت بالفعل مرحلة تصويت المصريين بالخارج لمجلس الشيوخ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وتستمر حتى غدا في 124 دولة حول العالم، لافتا إلى أن عودة الغرفة الثانية بالبرلمان المصري من الخطوات المهمة في إثراء الحياة السياسية والتشريعية، حيث يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتعميق النظام الديمقراطي ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحريات والواجبات العامة.

وتابع «حسن» أنه بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ وإيمانا من المبادرة بدورها الوطني ورفع الوعي والمشاركة الإيجابية، أطلقت حملة توعوية على وسائل التواصل الأجتماعي منذ أيام تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز الدور الحيوي للمرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

وأوضح أن فريق من المتطوعين والمتطوعات بمبادرة «أنتي الأهم» يستعد للمشاركة في تسهيل عملية الانتخاب بثلاث لجان من خلال الإشراف على دخول المشاركين وتحقيق التباعد الاجتماعي ونشر إرشادات وتوعية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع أدوية وقائية وفيتامينات لتعزيز المناعة.