شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السويس: هيئة سلامة الغذاء وافقت على إنشاء فرع جديد بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، الاثنين، على إنشاء مقر وفرع لها بمحافظة السويس، بناءً على الطلب من المقدم من النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب.

وبحسب بيان، طالبت الهيئة في مذكرة رسمية تم إرسالها للنائب عبدالحميد كمال واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بتوفير مكان بالسويس، حتى تمارس الهيئة أنشطتها بما يخدم مواطني السويس والرقابة على سلامة الغذاء وباقي الأنشطة «السوق المحلي – المجازر.. وغيرها».

من جانبه قدم عبدالحميد كمال المذكرة المرسلة من الهيئة الخاصة بتوفير مقرا لها إلى الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال النائب إن الموافقة على افتتاح مقر لهيئة سلامة الغذاء التابع لرئاسة الجمهورية بمحافظة السويس سيكون إضافة حقيقية تخدم المواطنين وسيكون متكاملا مع جهاز حماية المستهلك بالسويس الذي تمكن من افتتاحه بالمحافظة في يناير 2018 بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحي، والموجود حاليا بمنطقة الغريب يعمل على حل مشاكل المواطنين.