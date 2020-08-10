شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: يجب المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ غدا وبعد غد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والهيئات والمصالح الحكومية والشركات وجامعة السويس بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 يومي 11 و12 أغسطس، مناشدا الجميع بالمشاركة الفعالة من أجل مصرنا الحبيبة، ومشيرًا إلى أن الدولة والجهاز التنفيذي على مسافة واحدة من كل المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالسويس، مطالبا الجميع الالتزام للحفاظ على شكل الدولة وإنجاح العملية الانتخابية في السويس.

وأشار إلى أن شعب السويس شعب واعٍ ومثقف ويعي تمام قيمة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مناشدهم الالتزام بالتوجيهات لصالح العملية الانتخابية والخروج بشكل يليق بقيمة وقدر محافظة السويس الباسلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ السويس بقاعة ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة والأستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، وفي الاجتماع أكد صقر على جميع رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والمصالح الحكومية تقديم جميع التسهيلات، وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.

حضر الاجتماع كلا من اللواء اشرف عبدالمنعم نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والدكتور عبدالعاطي لاشين، نائبًا عن رئيس جامعة السويس والمهندس محمد عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول والمهندسة نور الصباح أحمد، رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بالسويس وجنوب سيناء ورؤساء الأحياء ومديري الشركات والمناطق الصناعية والمجلس القومي للمرأة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ومديري المديريات المعنية.