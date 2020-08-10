شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الأزهر الشريف الدكتور عبدالسلام العبادي، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ووزير الأوقاف الأردني الأسبق، الذي وافته المنية الاثنين، عن عمر ناهز 77 عامًا.
وأكد الأزهر الشريف في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أن الدكتور العبادي «قضى حياته في رحلة علمية متميزة من الأردن إلى سوريا وصولًا إلى حصوله على الماجستير والدكتوراة في الفقه المقارن من جامعة الأزهر، ليتبوأ بعلمه وعمله مناصب أكاديمية ورسمية سخَّر فيها وقته وجهده في خدمة الشريعة الإسلامية ونشر سماحتها ووسطيتها».
وأعرب الأزهر الشريف عن خالص التعازي إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا، وإلى أسرة العالم الراحل الدكتور عبدالسلام العبادي وطلابه ومحبيه.
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