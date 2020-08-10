شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: رصد أي مخالفات أو خروقات من وسائل الإعلام في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متابعة انتخابات مجلس الشيوخ في داخل مصر، التي تنطلق الثلاثاء ولمدة يومين. وقال «الصالحي» إن المجلس سيرصد تغطية وسائل الإعلام وتفاعل وسائل التواصل الاجتماعي مع الانتخابات، بداية من الساعة 9 صباحا حتى نهاية اليوم في 8 مساء. وأضاف أنه سيتم رصد أي مخالفات أو خروقات من وسائل الإعلام المختلفة، وأي مخالفات للمعايير والأكواد سوف يتم التعامل معها، فضلًا عن تسهيل مهام الصحفيين في تغطية العملية الانتخابية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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