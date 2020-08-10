شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة الإلكترونية»: 71% طلبا على مصر.. والأداء الحالي 21% بسبب حركة الطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن مؤشر الأداء لحركة السياحة في مصر منذ بدء فتح الحركة يبلغ حاليا 21% كاشفا ل «المصري اليوم» من خلال مؤشرات البحث على شبكة المعلومات الدولية عن أن حجم البحث على الإنترنيت يبلغ بالنسبة لحركة الطيران 15.8، وبالنسبة للفنادق يبلغ 16.3، وبالنسبة للوضع الوبائي 36.1، والبحث عن التنقل بين الأماكن السياحية 84%، أما البحث عن وجهات للزيارة يبلغ 71.1.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، في بيان، الاثنين، أن المؤشرات السابقة تعني وجود طلب على مصر، لكن المشكلة في حركة تشغيل الطيران على المقاصد السياحية من مختلف شركات الطيران، وعودتها للعمل من جديد مع المقاصد المصرية.

على صعيد متصل قال علاء عاقل الرئيس التنفيذي لإحدى المجموعات الفندقية الكبرى، أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحة التي ترفع معدل الطلب عليها، وأسعارها تنافسية، ذات خدمات ممتازة، إلى جانب امتلاك مصر لمجموعة من المنتجات السياحية ذات المنافسة المرتفعة، على غرار منتج السياحة الثقافية، وبالتالي هذه المقومات ترفع الطلب على مصر، بينما الوضع الوبائي لفيروس كورونا، له تأثير سلبي على حركة السفر والسياحة عالميا، ونحن جزء من ذلك العالم.

وذكر أن هناك تحركات من جانب الحكومة مع ألمانيا لفتح الحركة تجاه جنوب سيناء، والبحر الأحمر، موضحًا أنه في حالة فتح السوق الألماني، يمكن أن نتوقع عودة الحركة من السوق الأوروبي.

وتابع «عاقل» أن حركة الاستثمار السياحي بالقطع قد تأثرت على خلفية انتشار جائحة كورونا، ومن الصعب أن يكون هناك استثمار سياحي، وإنشاء غرف فندقية خلال تلك الفترة التي ما زال هناك انتشار لفيروس كورونا، مؤكدا أن العمل يجري حاليًا بالنسبة للمستثمرين في ظل جائحة كورونا لمن تجاوز نسب تنفيذ 50% من حجم المشروعات، بهدف أن تكون لديه جاهزية مع انتهاء وانحسار الفيروس، واستئناف العمل من جديد.

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