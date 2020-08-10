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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد المركز المصري لحقوق المرأة أعداد ونسب المرشحات بانتخابات مجلس الشيوخ والذي يستمر لمدة يومين 11 و12 أغسطس الجاري.

وأكد المركز في تقرير، الاثنين، أن إجمالي عدد المرشحات على المقاعد الفردي والقوائم الأساسية والاحتياطية 141 مرشحة منهن 91 على المقاعد الفردية، و20 على القوائم الأساسية، و30 على القوائم الاحتياطية.

المركز المصري لحقوق المرأة يرصد أعداد ونسب المرشحات في مجلس الشيوخ

في حين شهدت آخر انتخابات لمجلس الشورى عام 2012 ترشح 396 مرشحة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد حوالي 40 ضعفا لترشيحات الشورى لعام 2010، والتي بلغت 9 سيدات فقط. وفازت في انتخابات عام 2012 خمسة سيدات أي بنسبة 2.7 % من أجمالي 180 مقعد للشورى.

وأشار التقرير إلى أن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجراؤها غدا ستكون نتيجة مختلفة تمامًا حيث أن هناك كوتة على مقاعد الدوائر فهناك 20 سيدة من أصل 100 مقعد، والانتخابات ستجري بالقائمة المغلقة المطلقة أي أن القائمة جميعها ستفوز. وهذا يضمن وجود 20% من السيدات في مقاعد القوائم، هذا بالإضافة إلى اللاتي سينجحن على الدوائر الفرديّة.

وشدّد التقرير على أهمية الكوتة كأجراء إيجابي في تواجد النساء في الانتخابات، وعدم ترك الأمر لأهواء الأحزاب السياسية، التي غالبًا لا تلجأ لترشيح السيدات.

المركز المصري لحقوق المرأة يرصد أعداد ونسب المرشحات في مجلس الشيوخ

المركز المصري لحقوق المرأة يرصد أعداد ونسب المرشحات في مجلس الشيوخ

وكشف التقرير بلغ عدد المرشحات على المقاعد الفردي لانتخابات الشيوخ الحالية 91 سيدة، من إجمالي 786 مثلن نسبة 11.5%، بينما بلغ إجمالي الترشح من النساء 91 سيدة على المقاعد الفردية منهن: 74 مستقلة، 17 عن أحزاب سياسية تمثلت في التالي:4 عن حزب حماة الوطن، و2 عن حزب المؤتمر، و2 عن حزب الوفد الجديد، و2 عن حزب أبناء مصر، و2 عن حزب التحرير المصري، و1 عن حزب المصري الديمقراطي، و1 عن حزب الحركة الوطنية، 1 عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، و1 عن حزب مصر القومي، و1 عن حزب الغد.

وأوضح التقرير شهدت 6 محافظات عدم ترشح للنساء نهائيا وهي محافظات «أسوان، البحر الأحمر، الفيوم، مرسي مطروح، بورسعيد، جنوب سيناء»، بينما شهدت 9 محافظة أقل نسبة لترشح النساء حيث ترشحت سيدة واحدة في المحافظة وهي محافظات «أسيوط، إسماعيلية، الدقهلية، السويس، المنيا، الوادي الجديد، دمياط، سوهاج، شمال سيناء في حين شهدت محافظتي القاهرة والإسكندرية أعلى نسبة ترشح للنساء وكانت كالتالي 25 عن القاهرة، و13 عن الإسكندرية.

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وبلغ ترشح النساء على الدوائر الأربعة بنظام القوائم 20 سيدة على القوائم الأساسية من إجمالي 100 مقعد أي ما يمثل نسبة 20%، في حين بلغ ترشح النساء على القوائم الاحتياطية 30 سيدة من إجمالي 100 مقعد أي ما يمثل نسبة 30% على قائمة القائمة الوطنية من أجل مصر. «التي تتكون من 11 حزب هم حزب مستقبل وطن، حزب حماة وطن، حزب الشعب الجمهوري، حزب الوفد، حزب المؤتمر، حزب الحركة الوطنية المصرية، حزب التجمع، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب مصر الحديثة، حزب الحرية المصري، حزب الإصلاح والتنمية»

ومن المنتظر أن يقوم المركز المصري لحقوق المرأة بمتابعة ورصد مسار العملية الانتخابية، ونتائج الانتخابات من منظور نوعي.