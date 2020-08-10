شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تلغى الـ5% مصروفات إدارية بعدد من الجهات لم تتسلم ماكينات التحصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة المالية إعفاء متلقى الخدمات الحكومية من سداد المصروفات الإدارية بنسبة 5٪، وبحد أقصى 7000 جنيه، بالجهات التى لم تستلم ماكينات تحصيل من الوزارة، على أن يقوم المواطن فى هذه الحالة بدفع قيمة الخدمة نقدًا بدون أى زيادة، وذلك تيسيرا على المواطنين.

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