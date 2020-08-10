شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكري، تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الاثنين، في الاجتماع الأممي بشأن الوضع الإنساني في لبنان، عبر "الفيديو كونفرانس".
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "وزير الخارجية سامح شكري يُؤكد على التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، وبذل مصر كل جهودها لدعمه خلال تلك الظروف العصيبة".
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