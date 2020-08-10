وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق.

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جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الاثنين، في الاجتماع الأممي بشأن الوضع الإنساني في ⁧‫لبنان، عبر "الفيديو كونفرانس".

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يُؤكد على التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، وبذل ⁧‫مصر‬⁩ كل جهودها لدعمه خلال تلك الظروف العصيبة".