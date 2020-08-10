شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة مصطفى حفناوي التى صورها صدقة على روحه.. ومشاركته أصدقاءه فى الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن انتابت محبي اليوتيوبر مصطفى حفناوي فور الإعلان عن وفاته مؤخراً، وذلك بعدما تحولت السوشيال ميديا إلى ساحة أشبه بجدار من أجل الدعاء له على مدار الأيام الماضية، كي ينجو من رحلة مرضه، قبل وفاته مؤخراً إثر تعرضه لجلطة في المخ أودت بحياة شاب في مقتبل العمر، وهو الأمر الذى ربما كان يستعد له أفضل استعداد بناء على رواية أحد اصدقاءه مازن مصطفى، حيث كتب قصة حصلت معه قبل وفاته بفترة.



مصطفى ومازن

وتتمثل حينما اجتمعا معاً بهدف تسجيل فيديو ديني حين قال: "اتكلمنا من كام سنة، وقالى عاوز أعمل فيديو هادف للشباب، ويكون صدقه ليا حلوه"، وأضاف: وأعاد نصوير الفيديو كذا مرة، وقال (( عشان يطلع حاجه حلوه لشباب وعشان ده لله)) .

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حفناوى

كما أكد مازن أيضاً خلال نفس البوست الذى كتبه قبل أيام عبر فيس بوك، أن مصطفى كان لديه إصرار كبير على المشاركة من ناحيته مع اصدقاءه في اعمال الخير مؤكداً خلال نفس البوست : " حصل كذا مره انه لما بيعرف ان فى حد كان محتاج صدقه كان بيقول شاركونى معاكم وكان لما ربنا بيزيده الفتره فاتت كان بيطلع لله وكنت على علم بالكلام ده".

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا وقد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات