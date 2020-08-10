شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف :114 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى بزيادة 10ملايين عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزارة الأوقاف ، أن حصيلة صكوك الأضاحى حققت نقلة نوعية حيث بلغت هذا العام 114 مليون جنيه بزيادة نحو عشرة ملايين جنيه عن العام الماضى ، ونحو 82 مليون جنيه عن العام الأول للمشروع ، مشيرة الى أنه يجرى الآن توزيع 1200 طن من لحوم الأضاحي وفق خطة التوزيع التي يتم إعلانها أسبوعيًّا على موقع الوزارة ،ووجهت الوزارة الشكر والتقدير لكل من أسهم في هذا المشروع العظيم بجهد أو مال ، وتحية لكرم الشعب المصرى العظيم المعروف بتراحمه وتكافله .

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كما وجهت وزارة الأوقاف جميع العاملين بالوزارة المشاركين في الإشراف على توزيع لحوم الأضاحي بمراعاة عملية التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والوقائية ، وعدم تصوير المستحقين عند توزيع اللحوم عليهم ، و من يريد صورا توثيقية فلتكن لوصول سيارة اللحوم ، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع .