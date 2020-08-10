شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الخارجية السعودى يبحث مع السفير المصرى تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الدولة للشئون الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير، اجتماعا مع السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، إن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. كما تطرق الجانبان إلى المواقف والرؤى المتطابقة للبلدين إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية.



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