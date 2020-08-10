شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. خطوات الاطلاع على كراسة الإجابة بعد التظلم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء اطلاع طلاب الثانوية العامة المتظلمين على كراسة الإجابة بداية من الغد وحتى انتهاء جميع الطلاب المتظلمين، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى خطوات الاطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول.

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