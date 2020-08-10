شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين هيئة الدواء وشركتين بالقطاع الخاص لميكنة منظومة صرف وتداول الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت هيئة الدواء المصرية اليوم بروتوكول تعاون مشترك مع شركتين من القطاع الخاص بهدف ميكنة منظومة صرف وتداول الأدوية المطلوب إحكام الرقابة عليها "Legitimate Drug Use"، طبقاً لأَولويات تحددها هيئة الدواء المصرية.

وقع عن هيئة الدواء المصرية الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، ووقع عن الشركات ممثليها.

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وأكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية فى بيان أن هيئة الدواء تثمن الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، معتبرا أن القطاع الخاص شريكاً من شركاء التنمية، وداعما رئيسا لبرامج الحكومة، وأن العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص علاقة شراكة تنموية ذات طبيعة تكاملية، وأن النهوض بالقطاع الحكومي خصوصا في مجال تطوير نظم الحوكمة والتحول الرقمي من شأنه تعميق تلك الشراكة واستدامتها.

وقال إن هذا البروتوكول يأتى ضمن خطوات حثيثة تخطوها الهيئة نحو التحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات التى تقدمها، بما يُسهم فى تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بها من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات فى ظل توجه الحكومة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة البيانات.