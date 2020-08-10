شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل على "تليفزيون الخليج 365".. لقاء خاص مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضيفة على برنامج 7 في 7 على تليفزيون الخليج 365، مع الإعلامية نشوى الشريف، في لقاء خاص حول انتخابات مجلس الشيوخ، وإقبال المصريين بالخارج على التصويت في ظل ما تعانيه دول العالم من تحديات، بسبب جائحة كورونا.

وكيف استطاعت مصر تحقيق الظروف الملائمة لأبنائها بالخارج، من أجل ممارسة حقهم الانتخابي، أيضًا يتم إلقاء الضوء على أزمة العالقين وقصص إنسانية وراء الكواليس، وكيف استطاعت الدولة المصرية توفير فرص عمل لأبنائها العائدين من قلب الأزمات في ظل الجائحة.

Advertisements

كما يسلط البرنامج أيضًا الضوء على كواليس وفاة ٣ مصريين في حادث مرفأ لبنان.