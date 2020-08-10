شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة جلوبال الجامعية تبدأ التسجيل الإلكتروني للطلاب.. وتقدم "منح دراسية مجانية" لـ 30 طالبا وخصومات للمتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إدارة جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية أن فرعها التعليمى فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والممثل فى مؤسسة جلوبال الجامعية، فتح باب التسجيل الإلكترونى للطلاب من خلال الموقع الخاص بها، حيث أعلنت عن خطوات التقديم الإلكترونية التى تتم من خلال موقعها الإلكتروني www.gaf.edu.eg .



جامعة هيرتفوردشاير

ويقوم الطالب الراغب فى التسجيل بفتح حساب على الموقع وتحميل البيانات والشهادات والأوراق المطلوبة للتقديم، على ان يتم مراجعة الأوراق والشهادات من جهة مكتب القبول والتسجيل بالجامعة والتأكد من قبول الطالب، حتى يصل الطالب إيميل بالقبول المبدئي، وبكيفية استكمال الأوراق المطلوبة، ودفع جزء من المصاريف لحجز مكان بالسنة الدراسية 2020 - 2021.

جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية Advertisements

وحددت إدارة الجامعة نسبة للقبول بكلياتها المختلفة لتكون نسبه القبول بكلية الصيدلة 85% وكلية العلاج الطبيعي 80% وكلية علوم صيدلية 80% وكلية هندسة مدني 80% ، كما حددت لكلية هندسه ميكانيكا وميكاترونكس نسبه قبول 80%، و75٪؜ لكلية علوم الحاسب الآلي، كما حددت لكلية إدارة أعمال 70%، أما كلية الإعلام فحددت لها نسبة 70% .



جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية

وحرصا من الجامعة على القيام بدورها من خلال المسئولية المجتمعية، تقدم مؤسسة جلوبال هذا العام منحا دراسية مجانية لـ 30 طالبا من المتفوقين على مستوى الجمهورية، كما تقدم منح التفوق الأكاديمى كخصومات تصل إلى 20% للطلاب على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا منها على تبنى العقول الشابة المتميزة من خلال دراسات وبرامج متميزة تقدمها لهم تبعا لاهتماماتهم وميولهم الشخصية، ومساهمة منها فى صناعة عقول شباب قادرين على الابتكار، بتقديم برامج دراسية مختلفة للطلاب، وتؤهلهم للانطلاق بتميز داخل سوق العمل فور تخرجهم فى المستقبل، حيث تعد مؤسسة جلوبال الجامعية من أبرز الجامعات التى يحصل من خلالها الطلاب على شهادة الجامعة البريطانية "هيرتفوردشاير" مما يجعلها الاختيار الأنسب والبديل للتعليم خارج مصر.