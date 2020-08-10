«الوطنية للانتخابات» تحدد 7 محظورات تبطل الصوت.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، 14 ألف قاض يتسلمون الأوراق الانتخابية من 27 محكمة.. مصر تنتخب «الشيوخ» اليوم.. «الوطنية للانتخابات» تحدد 7 محظورات تبطل الصوت أبرزها القلم الرصاص.. ورئيس الهيئة: إعلان نتيجة الجولة الأولى الأحد المقبل.. خطة شاملة لتأمين 14 ألف لجنة.. القوات المسلحة وفرق الانتشار السريع تجوب الشوارع.. والتعامل بحسم مع محاولات الخروج على القانون. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ 14 ألف قاض يتسلمون الأوراق الانتخابية من 27 محكمة.. مصر تنتخب «الشيوخ» اليوم.. «الوطنية للانتخابات» تحدد 7 محظورات تبطل الصوت أبرزها القلم الرصاص.. ورئيس الهيئة: إعلان نتيجة الجولة الأولى الأحد المقبل.. خطة شاملة لتأمين 14 ألف لجنة.. القوات المسلحة وفرق الانتشار السريع تجوب الشوارع.. والتعامل بحسم مع محاولات الخروج على القانون ـ 14 ألف قاض يتسلمون الأوراق الانتخابية من 27 محكمة.. مصر تنتخب «الشيوخ» اليوم.. «الوطنية للانتخابات» تحدد 7 محظورات تبطل الصوت أبرزها القلم الرصاص.. ورئيس الهيئة: إعلان نتيجة الجولة الأولى الأحد المقبل.. خطة شاملة لتأمين 14 ألف لجنة.. القوات المسلحة وفرق الانتشار السريع تجوب الشوارع.. والتعامل بحسم مع محاولات الخروج على القانون ـ دفعة ثالثة تضم 14 طن مساعدات.. جسر مصر الجوى يضمّد جراح بيروت ـ انطلاق تنسيق الجامعات 22 أغسطس.. وزير التعليم العالى يزور المكتب المركزى بجامعة عين شمس.. وكشف حرارى وأطقم طبية ومنع للدخول دون كمامة ـ انطلاق تنسيق الجامعات 22 أغسطس.. وزير التعليم العالى يزور المكتب المركزى بجامعة عين شمس.. وكشف حرارى وأطقم طبية ومنع للدخول دون كمامة Advertisements ـ نائب وزير الإسكان يتابع المشروعات.. اكتمال مرافق «العاصمة الإدارية» آخر سبتمبر ـ ارتفاع نسب التعافى من ـ ارتفاع نسب التعافى من كورونا لـ"55.1%".. وزارة الصحة: استقبال حالات الإصابة بمرض «كوفيد 19» فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية ـ 86 مليون جنيه لمشروعات «حياة كريمة» فى مطروح.. 9 مشروعا فى مجالات الطرق والإنارة والمياه والصرف والتعليم.. وعدد المستفيدين يتجاوز 7 آلاف مواطن ـ بدء فحص الشق المالى لاختيار الفائز.. استشاريان عالميان فى سباق «مونوريل العاصمة وأكتوبر» ـ بدء فحص الشق المالى لاختيار الفائز.. استشاريان عالميان فى سباق «مونوريل العاصمة وأكتوبر»

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