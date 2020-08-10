شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تنظم سلسلة ندوات تعريفية بالمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم الإثنين، مجموعة من الندوات التعريفية عن المشروعات القومية التى أعلنت عنها الأكاديمية فى وقت سابق والخاصة بأولويات مرحلة ما بعد كورونا، والتى من المقرر أن تدعمها الاكاديمية باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس وتم دعوة الجهات البحثية المختلفة والباحثين المصريين لحضور الندوة التعريفية والرد على تساؤلات الباحثين فى كل الأمور المتعلقة بالتقدم لمشروعات الجينوم المرجعى للمصريين وإنتاج التقاوى والزراعة الصحراوية والعيادة الزراعية وتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية والمعملية وصناعة تكنولوجيات التعليم إنشاء الشبكة القومية للحاسبات فائقة السرعة والوقود الشمسى السائل.

وبحسب بيان صادر منذ قليل عن أكاديمية البحث العلمى، بدأت الندوة الأولى فى العاشرة صباحا وبعدها باقى الندوات بالتتابع حسب مجالات المشروعات.

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وكانت الأكاديمية قد أطلقت المبادرة فى نهاية الشهر الماضى تنفيذا لخريطة طريق أعدتها المجالس النوعية بالأكاديمية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا.

وأشار الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن عقد الندوة التعريفية يأتى فى إطار حرص الأكاديمية علي إعلان أهداف المشروعات المطلوبة بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها، وأن يستوعب المجتمع العلمى هذه الأهداف، حيث تمت صياغة المشروعات وتحديد أهدافها والمخرجات المرجوة منها بناء على فكر وتخطيط خيرة علماء مصر بالأكاديمية، ونأمل أن تؤتى هذه المشروعات ثمارها الملموسة فى وقت قريب وتسهم فى معاونة الدولة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية باستخدام مخرجات البحث العلمى.

وأوضح بيان الأكاديمية أن هذا النداء هو الأول وسوف يتبعها نداءات أخرى فى مجالات متعددة تشمل البحوث الاجتماعية والإنسانية ودورها فى تقليل الاثار الاجتماعية والنفسية للجائحة وصياغة الوعى المجتمعى وتوحيد الجبهة الداخلية.